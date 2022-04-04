Montero: "Kırmızı kart olmasıydı galip gelebilirdik"
Beşiktaş Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Montero, takım olarak iyi oynadıklarını belirterek, kırmızı kart olmasaydı sahadan galibiyetle ayrılabileceklerini söyledi.
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Montero, maç boyunca iyi oynadıklarını belirterek, "Aslında bütün maç boyunca iyi oynadık. İyi bir performans ortaya koyduk. Larin’in kırmızı kart olmasıydı bir galibiyet alabilirdik. Sizinde gördüğünüz gibi hocamız önde oynamamızı, defansın çizgisini öne çıkarmamızı, defansif olarak önde basmamızı, yüksek tempoyla agresif oynamamızı istedi bizden. Elimizden geldiği kadar hocanın isteklerine cevap verebildik" dedi.
Valerien Ismael’in enerjisi yüksek bir teknik direktör olduğunu belirten Montero, "Enerjisi çok yüksek ve bu enerjisini bize net bir şekilde aktarıyor. Sahada pozitif anlamda bize aktardığı enerjiyi görebilir herkes. Bu anlamda artı bir değerde takıma ve kendine katıyor" ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- Trabzonspor - Beşiktaş maçına damga vuran 'kural hatası' iddiası
- Valerien Ismael: "Beşiktaş daha da iyi olacak"
- Osman Korkmazel, Trabzonspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi
Video Haberler
- Öldüresiye şiddet sonrası polis harekete geçti
- Doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında
- Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın
- Sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda evlendiler
- Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
- İki grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
- Denizde erkek cesedi bulundu
- Tarlasındaki porsuğu görüntüleyen çiftçi gülümsetti
- Bulgaristan vatandaşları Edirne'den sonra Tekirdağ'da
- Çorum'da 2 orman yangınında 11 hektar alan zarar gördü
En Çok Okunan Haberler
- 'Seneye Beşiktaş'ta yoklar'
- Altın fiyatlarında son durum: Düşüş sürüyor
- Yemek yerken cebinden '5 bin 500 doları' çalındı
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
- Petrol fiyatında artış!
- İki grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
- CHP'li eski belediye başkanı yaşamını yitirdi
- Meteoroloji uyardı: İstanbul için saat verdi!
- Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü