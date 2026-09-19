Monza siftah yaptı, Sassuolo'yu mağlup etti

Monza, Serie A'da sahasında konuk ettiği Sassuolo'yu 2-1 mağlup ederek sezonun ilk lig galibiyetine ulaştı. Sassuolo'nun deplasmandaki galibiyet hasreti ise 9 maça çıktı.

Karşılaşmanın ilk bölümünde Monza, Lorenzo Lucchesi'nin indirdiği topta Eddy Kouadio ile gole yaklaştı ancak kafa vuruşunu kaleci Arijanet Muric kontrol etti.

Sassuolo ise 15'inci dakikada Domenico Berardi ile tehlike yarattı. Armand Laurienté'nin pasında topla buluşan Berardi'nin sol alt köşeye gönderdiği şutta kaleci Noel Törnqvist gole izin vermedi.

Törnqvist, daha sonra Darryl Bakola'nın yerden yaptığı vuruşta da başarılı oldu ve ilk yarı golsüz sona erdi.

VARELA SAHNEYE ÇIKTI

Monza, ikinci yarının hemen başında öne geçti. Kullanılan köşe vuruşunda Gustavo Varela'nın kafa vuruşunda Muric'in kontrol edemediği top ağlarla buluştu.

Ev sahibi ekip, ikinci yarının ortalarında farkı 2'ye çıkardı. Dany Mota'nın ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Varela, meşin yuvarlağı ağlara göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

SASSUOLO SON BÖLÜMDE UMUTLANDI

Monza, Samuele Birindelli ile üçüncü gole yaklaşsa da oyuncunun vuruşu az farkla dışarı çıktı.

Sassuolo ise maçın sonlarına doğru Vasilije Adžić'in frikikten attığı golle farkı 1'e indirdi.

Konuk ekip, son dakikada beraberliğe çok yaklaştı. Ceza sahasına gönderilen topta Kieron Bowie'nin kafa vuruşu direkten döndü.

Monza kalan bölümde üstünlüğünü koruyarak mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve sezonun ilk Serie A galibiyetini elde etti.

SASSUOLO'NUN SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla Monza küme düşme hattının üzerine çıkarken, Alberto Aquilani yönetimindeki Sassuolo'nun tüm kulvarlardaki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sassuolo ligdeki ikinci mağlubiyetini alırken, deplasmanda üst üste 9'uncu maçında da galibiyete ulaşamadı.