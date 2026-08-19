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Motiejus Burba'dan Beşiktaş maçı açıklaması: 'Buraya atmosferi izlemeye gelmedik'

Motiejus Burba'dan Beşiktaş maçı açıklaması: 'Buraya atmosferi izlemeye gelmedik'

19.08.2026 21:47:00
Güncellenme:
AA
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Motiejus Burba'dan Beşiktaş maçı açıklaması: 'Buraya atmosferi izlemeye gelmedik'

Kauno Zalgiris'in 23 yaşındaki Litvanyalı oyuncusu Motiejus Burba, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacakları Beşiktaş maçı öncesi basın toplantısında konuştu.
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Kauno Zalgiris formasını giyen Motiejus Burba, Beşiktaş maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Burba, yarın siyah-beyazlı takıma karşı ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

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"BURAYA ATMOSFERİ İZLEMEYE GELMEDİK"

İyi bir performans sergilemeleri gerektiğini belirten Burba, "İyi olmak zorundayız. Kendimizi iyi hissediyoruz. Yarın maçtan keyif almamız gerekiyor. Beşiktaş'ın iyi oyunculara sahip olduğunu biliyoruz. İyi bir takımız. Elimizden geleni yapmak istiyoruz" dedi.

Siyah-beyazlı taraftarların oluşturduğu atmosferi iyi bildiklerini anlatan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, "Birçok görüntü gördüm. Bu bizi motive ediyor. Bunu tecrübe etmek istiyoruz. Buraya atmosferi izlemeye gelmedik. Ülkemize iyi bir skorla dönmek istiyoruz" diye konuştu.

İlgili Konular: #beşiktaş #uefa avrupa ligi #Zalgiris Kaunas

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