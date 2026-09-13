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MotoGP San Marino Grand Prix'sinde zafer Marc Marquez'in oldu!

MotoGP San Marino Grand Prix'sinde zafer Marc Marquez'in oldu!

13.09.2026 17:38:00
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MotoGP San Marino Grand Prix'sinde zafer Marc Marquez'in oldu!

Ducati Lenovo takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez, İtalya'nın Rimini kentinde koşulan MotoGP'nin 14. etabında damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı 12. sırada tamamladı.
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı San Marino Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez, birinci bitirdi.

Sezonun 14. yarışı, İtalya’nın Rimini kentindeki 4,23 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti’nde 27 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Padyuma üç İspanyol pilot çıkarken Marc Marquez, 41 dakika 13.01 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bıraktı ve bu sezon 5. etap galibiyetini elde etti.

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Marquez, genel klasmanda da Jorge Martin ile puanını eşitledi ve zirveyi paylaştı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU 12. OLDU

BK8 Gresini Racing'ten Alex Marquez, liderin 0.657 saniye gerisinde ikinci, Red Bull KTM takımının sürücüsü Pedro Acosta ise 2.326 saniye farkla üçüncü oldu.

Prima Pramac Yamaha takımının pilotu Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı, liderin 28.031 saniye arkasında bitirerek 12. sırayı aldı.

MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 14 etapta topladığı 18 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.

Sezonun 15. etabı Avusturya Grand Prix'si, 20 Eylül'de koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 274

2. Jorge Martin (İspanya): 274

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 241

4. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 223

5. Pedro Acosta (İspanya): 209

21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 18

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