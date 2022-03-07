MotoGP'nin açılış yarışı bir ilke sahne oldu
Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2022 takviminin açılış yarışı Katar'da düzenlendi. Red Bull sporcularının üstünlüğüyle geçen mücadeleyi Enea Bastianini kazandı.
İtalyan sürücü Enea Bastianini, kariyerinin ilk MotoGP zaferini kazandı.
Gresini Ducati pilotu Bastianini yarışa ikinci sırada başlarken, iyi bir start alan Marc Marquez liderliğe yükselmeyi başardı. Buna rağmen konumunu koruyamayan Marquez'in ardından birinci sıraya Pol Espargaro yükseldi.
Yarışın bitimine 5 tur kala lider Espargaro'yu start düzlüğünde geçmeyi başaran Bastianini, kalan kısımda yerini kimseye vermeyerek damalı bayrağı ilk gören isim oldu. İlk MotoGP zaferini elde eden Bastianini'yi diğer Red Bull sporcuları Brad Binder ikinci, Pol Espargaro da üçüncü olarak takip etti.
"PADOKTAKİ HERKES AĞLADI"
Enea Bastianini, "Bu anı anlatacak kelime bulamıyorum, her şeyimi verdim ve başardım. Bu gerçekten inanılmaz. Padoktaki herkes neredeyse ağladı. Ekibime, aileme, Alice'e ve çevremdeki tüm insanlara teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim" diye konuştu.
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