Mourinho'dan Fenerbahçe ve hakem itirafı: 'Türkiye'de büyük bir skandal yaşandı'

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı döneme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'a röportaj veren Mourinho, sarı lacivertli takımın kendisi için hep özel kalacağını dile getirdi ve Süper Lig'deki hakem performansları hakkında konuştu.

Portekizli teknik adam "Hakemlerle ilgili sorununuz nedir?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Sorunun ben olduğumu sanmıyorum. Bence bu, belirli kulüplere geliş zamanlamamla ilgili bir şanssızlık. Burada, Real Madrid'de Negreira davasının kritik yıllarını yaşadım. Kimsenin bundan haberi yoktu ama biz o süreci yaşadık ve sonuçlarına katlandık. Artık herkesin bildiği bir konu haline geldi. Sonrasında Türkiye'de büyük bir skandal yaşandı. Kendimi defalarca bu tür durumların içinde buldum."