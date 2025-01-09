Mourinho'dan "Adil yarış" vurgusu: 'Elimden geleni yapacağım'

Yayınlanma: 09.01.2025 - 20:24

Güncelleme: 09.01.2025 - 20:26

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'ya konuk olacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

"BARTUĞ, YUSUF VE CENK İÇİN İYİ BİR FIRSAT"

Atv'ye konuşan Mourinho, kupa maçlarının forma şansı veremediği oyuncular için bir fırsat olduğunu dile getirdi ve

"Bazı değişiklikler yapacağız. Kupa maçlarının aslında Bartuğ ve Yusuf gibi süre veremedğimiz oyuncular için iyi bir fırsat olacağını biliyordum. Aynı şekilde Cenk Tosun gibi fazla süre veremediğimiz oyuncular için iyi bir fırsat olacağını biliyordum. Tabi bu turnuvaya saygı göstermemiz gerekiyor. Değişik bir formatı var bu turnuvanın. Karşılaşmadığınız takımlarla aynı tabelada yer alıyorsunuz." dedi.

"KAYBETTİĞİM ZAMAN ADİL BİR YARIŞ OLMASINI DİLERİM"

Mourinho bugün sosyal medya hesabından, Galatasaray - Başakşehir maçında Miguel Crespo'nun penaltı beklediği pozisyonla ilgili yaptığı paylaşımın hatırlatılması ve TFF'nin yabancı VAR kararı hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Bilemiyorum. Türkiye harika bir ülke ve insanlar futbola çılgıncasına aşıklar. Ben de buradaki futbolu daha ileriye götürmek için elimden geleni yapacağım. Ama herkesin gözü önünde olan şeyler hakkında da yorum yapmayı bırakmayacağım. Yabancı hakemler bu konuya bir çözüm olur mu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki ben hayatım boyunca futbolun içerisindeydim. Her zaman kazanmayı tercih ederim ama kaybettiğim zaman da en azından adil bir yarış olmasını dilerim. Bu olmadığı zaman bu benim canımı acıtıyor. Benim canımı acıttığı kadar aslında uzun vadede bu spora tutkusu olan insanların da canını acıtıyor."