Mourinho'dan transfer değerlendirmesi: 'Kulübümüz çok iyi bir iş çıkarttı'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa maçından önce açıklamalarda bulundu. Transfer dönemini değerlendiren Mourinho, "Kulübümüz çok iyi bir iş çıkarttı. İyi ve dengeli bir kadromuz, her pozisyonda opsiyonlarımız var" dedi.

Mourinho'dan transfer değerlendirmesi: 'Kulübümüz çok iyi bir iş çıkarttı'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2024 - 16:23

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'nin, deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. 

TRANSFER DÖNEMİ DEĞERLENDİRMESİ

Transfer dönemine ilişkin konuşan Mourinho açıklamasında , "Kulübümüz çok iyi bir iş çıkarttı. İyi ve dengeli bir kadromuz, her pozisyonda opsiyonlarımız var" dedi.

"MİLLİ ARALAR KOLAY OLMAZ"

Milli arayı değerlendiren Mourinho, "Bizler için kolay olmadı, elimizde sadece 8-9 oyuncu vardı milli takımlara gitmeyen. Hiçbir zaman kolay olmaz milli aralar. Perşembe gününden itibaren tam takım olarak çalışmalarımızı sürdürdük. Tam kadro olarak sadece birkaç gün çalışabildik" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #jose mourinho #fenerbahçe #transfer

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