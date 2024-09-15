Mourinho'dan transfer değerlendirmesi: 'Kulübümüz çok iyi bir iş çıkarttı'

Yayınlanma: 15.09.2024 - 16:23

Güncelleme: 15.09.2024 - 16:23

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'nin, deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

TRANSFER DÖNEMİ DEĞERLENDİRMESİ

Transfer dönemine ilişkin konuşan Mourinho açıklamasında , "Kulübümüz çok iyi bir iş çıkarttı. İyi ve dengeli bir kadromuz, her pozisyonda opsiyonlarımız var" dedi.

"MİLLİ ARALAR KOLAY OLMAZ"

Milli arayı değerlendiren Mourinho, "Bizler için kolay olmadı, elimizde sadece 8-9 oyuncu vardı milli takımlara gitmeyen. Hiçbir zaman kolay olmaz milli aralar. Perşembe gününden itibaren tam takım olarak çalışmalarımızı sürdürdük. Tam kadro olarak sadece birkaç gün çalışabildik" ifadelerini kullandı.