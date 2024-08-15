Mourinho’lu F.Bahçe’nin Şampiyonlar Ligi vizesi alamaması gündemde

Yayınlanma: 15.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.08.2024 - 04:00

Fenerbahçe’de, Lille karşısında alınan 1-1’lik beraberliğin ardından Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına geçememenin hayal kırıklığı yaşanıyor. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sezona iddialı giren Sarı-Lacivertli camia, Avrupa’nın en büyük futbol arenasında 15 yıl sonra gruplara kalma umutlarını erken yitirdi. İki maçta da kötü futbol sergilenmese de yakalanan pozisyonlar golle sonuçlanmadı. F.Bahçe, özellikle Fred’in yokluğunu çok ararken, bu noktadaki kaliteli alternatif oyuncu eksikliği fazlasıyla hissedildi. 2 haftadır buraya yeni bir oyuncu alınamaması da eleştirileri beraberinde getirdi.

EKONOMİK GELİRDEN OLDU

Üstüne rövanş maçında, İngiliz ekibi Brighton’a transfer olacağı iddiaları bulunan Ferdi’nin de sakatlığı nedeniyle forma giyememesi eklenince Mourinho’nun tüm oyun planları değişti. Yeni transferler Maximin ile En Nesyri’nin henüz fiziksel açıdan tam hazır olmaması Sarı-Lacivertlilerin hücum gücünü etkiledi. Mourinho ve F.Bahçe markasının Şampiyonlar Ligi vitrininden uzak kalması, Sarı-Lacivertli kulübü bu arenadan sağlanacak ekonomik gelirden de etti.

TARTIŞILAN AÇIKLAMA



Mourinho’nun Lille maçı sonrasındaki “Şampiyonlar Ligi’nde yer almayı tercih ederdim. Yeteri kadar tecrübem var, Şampiyonlar Ligi’nde asla finale ya da son turlara kalamazdık. Belki birkaç büyük takımı yenebilirdik. Avrupa Ligi’nde ise şansımız var çünkü orada kendi seviyemizde takımlarla karşılaşacağız” sözleri yeni bir tartışmayı başlattı. F.Bahçe taraftarlarının hasret kaldığı ve daha önce çeyrek final oynanan Şampiyonlar Ligi’nin Mourinho tarafından “başarısız” olunacak bir kulvar gibi ifade edilmesi camianın bir bölümünün tepkisini çekti. Avrupa basını, Mourinho’nun Şampiyonlar Ligi’nde F.Bahçe ile yer alamayacak olmasını, “Dramatik şekilde elendi”, “İlk hedefinde başarısız oldu”, “Ölümcül bir senaryo”, “Mourinho’nun ilk başarısızlığı”, “Mourinho acı çekiyor” şeklindeki başlıklarla duyurdu.

