Mourinho'nun Roma'sı uzatmalarda yarı finale yükseldi
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Roma, Feyenoord'u uzatmalara giden maçta 4-1 yendi ve toplamda 4-2'lik skora ulaşarak yarı final biletini kaptı.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Roma ile Feyenoord karşı karşıya geldi.
Roma Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçı Roma uzatmalarda 4-1 kazandı ve toplamda 4-2'lik skora ulaşarak yarı finale yükseldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlanırken Roma, 60. dakikada Leonardo Spinazzola'nın attığı golle öne geçti. Feyenoord'a eşitliği getiren golü 80'de Igor Paixao kaydetti. 89'da sahneye çıkan Dybala takımını öne geçirerek maçı uzatmalara taşıdı. 101'de El Shaarawy skoru 3-1 yaptı, 109'da Pellegrini'nin golü ise maçın skorunu 4-1 olarak ilan etti.
Feyenoord'da Orkun Kökçü, 120 dakika sahada kaldı. Roma'da Zeki Çelik, 78'de oyuna dahil oldu.
UEFA Avrupa Ligi yarı finaline yükselen Roma böylelikle Saint-Gilloise'yi eleyen Bayer Leverkusen'le eşleşti.
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