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Moussa Niakhate'den övgü: 'Fenerbahçe gibi olağanüstü bir kulüp...'

Moussa Niakhate'den övgü: 'Fenerbahçe gibi olağanüstü bir kulüp...'

17.08.2026 22:39:00
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Moussa Niakhate'den övgü: 'Fenerbahçe gibi olağanüstü bir kulüp...'

Olympique Lyon'un Senegalli oyuncusu Moussa Niakhate, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktardı.
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Senegalli savunma oyuncusu Moussa Niakhate, salı günü oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 

Niakhate, Olympique Lyon'un uzun süredir Şampiyonlar Ligi'nden uzak kaldığını ve taraftarları bu konuda mutlu etmek istediklerini dile getirdi.

Takıma yeni katılan oyuncular olduğunu aktaran Niakhate, "Fenerbahçe son derece kuvvetli bir ekip. Sadece hücumda değil savunmada da son derece kuvvetli. Devasa bir ekip, elimizdeki tüm enstrümanlarla cevap vermeye çalışacağız. Savunma hattı olarak konsantre şekilde mücadele edeceğiz. Olabildiğince Fenerbahçe ataklarını boşa çıkarmaya çalışacağız. Son derece kaliteli oyuncuları var. Onları durdurmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

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"LYON HALKINI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"

Lyon'un Avrupa'da eski günlerine dönmek istediğini aktaran Niakhate, şöyle devam etti:

"Lyon 2000'lerin başından itibaren Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi bir parkur sergilemiş durumda. Son 6 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne çıkamadık ve yeni kadromuzla beraber 90 dakika boyunca orada kuvvetli bir performans çıkaracağımızı düşünüyorum. Bireysel olarak tüm oyuncular orada oynamak ister. Lyon zorluklar yaşadı son dönemlerde. 180 dakikamız kaldı Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için. Lyon halkını, tüm taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin kanatlarda çok iyi oyuncuları var. Sadece kanatları güçlü olsa işimiz daha kolay olurdu. Fenerbahçe'nin tüm kademelerde değerli oyuncuları var. İstikrarlı olmaya çalışacağız, dikkatli olacağız. Kolektif olarak oynamaya çalışacağız. Kompleks şekilde savunmada mücadele vereceğiz. İyi bir sonuç elde etmek için ciddi bir savunma işi çıkarmak zorundayız."

"FENERBAHÇE GİBİ OLAĞANÜSTÜ BİR KULÜP KARŞISINDA..."

Agresif oynamaları gerektiğini anlatan Niakhate, şunları kaydetti:

"Tüm cesaretimizle mücadele vereceğiz. Yarın daha farklı düzeyde bir rakiple karşılaşacağız. Şampiyonlar Ligi'ne çıktığınızda Fenerbahçe kalitesinde iddialı ekiplerle karşılaşacaksınız. Lyon, cesur ve konsantre olmalı. En mükemmel performansımızı sergilemek durumundayız. Fenerbahçe gibi olağanüstü bir kulüp karşısında olaya psikolojik yaklaşmak önemli. Karşımızda çok kuvvetli bir rakip olacak, hem bireysel hem kolektif olarak. Fenerbahçe, Avrupa'daki pek çok takımı zorlayacak bir takım. İşimiz kolay olmayacak. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir kategori."

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