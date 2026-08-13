Mücadeleye devam edememişti: Djalo'dan son durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk ettiği Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 yendi. Siyah-beyazlılar, 1-0'ın rövanşında rakibini yine aynı skorla yenerek adını play-off turuna yazdırdı.

Beşiktaş'ta futbolcular, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

DJALO: "İYİYİM"

"Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Doktorumuz da iyi olduğumu söyledi.

Dusan Vlahovic çok sevdiğim biri, daha önce oynadık ve iyi bir ilişkimiz vardı. Henüz kendisini göremedim ama gördüğümde kocaman sarılacağım. Sizler de kendisini mutlaka seveceksiniz."

OLAITAN: "BEŞİKTAŞ'TA TARİH YAZMAK İSTİYORUM"

"Takımı tebrik ederim. Avrupa'dayız artık, bunu garantiledik. Zalgiris ile oynayacağız, umarım böyle bir şey olmaz ama kaybetsek bile Avrupa'da devam edeceğiz.

Her gün Orkun'dan Salih'ten ve herkesten bir şey öğreniyorum. Teknik direktörümüzden bir şeyler öğreniyorum. Beşiktaş için daha iyisini yapmaya çalışıyorum.

Sergen Yalçın farklı, Vincenzo Italiano farklı.. İkisi de harika teknik adamlar ama farklı oyun anlayışları var. Italiano hep öne gitmemizi istiyor, bu anlamda farklılık olabilir. Oynadığım pozisyondan da çok mutluyum.

Milot Rashica'nın Midtjylland maçında orada olacağını görmedim ama takım arkadaşlarınızı tanımanız lazım, orada olduğunu bilmelisiniz. Vaclav Cerny'e de topu attığımda sevinmeye başladım, çünkü orada olacağını biliyordum.

Beşiktaş'ta tarih yazmak ve tarih sayfalarında olmak istiyorum. Beşiktaş'ın alacağı kupalarda adım geçsin istiyorum. Yanlış anlaşılmasın, Avrupa'da da oynamak isterim. Beşiktaş zaten büyük bir kulüp... Taraftarlar yanlış anlamasın, Beşiktaş büyük takım."