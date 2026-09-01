Muğlaspor'a deplasmanda tek gol yetti!

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Muğlaspor, Eminevim Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 yendi.
Muğlaspor'un golünü 26. dakikada Diarra kaydetti.
Deplasman ekibi bu sonuçla puanını 8'e yükseltti. Ümraniyespor ise 3 puanda kaldı.
Muğlaspor ligde gelecek hafta kendi evinde Vanspor FK ile karşılaşacak. Ümraniyespor ise Pendikspor deplasmanına konuk olacak.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Enes Biroğlu, Demirhan Emir
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Arda Kartal, Glumac, Ali Yaşar, Kerem Şen (Dk. 46 Atalay Babacan), Djokanovic (Dk. 46 Serkan Göksu), Berat Yılmaz (Dk. 76 Oğuzhan Aydoğan), Blanco (Dk. 86 Deniz Aksoy), Hostikka (Dk. 73 Talha Bartu Özdemir), Melih Bostan
Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Yiğit Fidan, Del Pino, Ali Barak, Ali Kaan Güneren (Dk. 46 Selim Dilli), Çelhaka (Dk. 75 Buluthan Bulut), Diarra (Dk. 64 Ahmet Engin), Avramovski (Dk. 87 Orhan Nahırcı), Poyraz Efe Yıldırım, Yasin Uzunoğlu (Dk. 87 Camaj)
Gol: Dk. 26 Diarra (Muğlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Ali Kaan Güneren, Dk. 56 Bilal Ceylan ve Ekrem Kılıçarslan, Dk. 90+5 Ahmet Engin (Muğlaspor), Dk. 43 Djokanovic, Dk. 56 Glumac, Dk. 90+5 Cihan Topaloğlu (Eminevim Ümraniyespor)