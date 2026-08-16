Muğlaspor - Bandırmaspor maçında gol sesi çıkmadı!

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Muğlaspor ile Bandırmaspor, Bodrum İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takımın da gol bulamadığı mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Temposuz devam eden karşılaşmada iki ekip de yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
BANDIRMASPOR PENALTI KAÇIRDI
Bandırmaspor'a 90+6. dakikada verilen penaltıda Bandırmaspor oyuncusu Gianni Bruno penaltıyı kaçırdı.
Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Muğlaspor ile Bandırmaspor, sahadan birer puanla ayrıldı.