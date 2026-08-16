Cumhuriyet Gazetesi Logo
Muğlaspor - Bandırmaspor maçında gol sesi çıkmadı!

Muğlaspor - Bandırmaspor maçında gol sesi çıkmadı!

16.08.2026 23:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Muğlaspor - Bandırmaspor maçında gol sesi çıkmadı!

Muğlaspor, TFF 1. Lig'in ilk haftasında karşılaştığı Bandırmspor ile 0-0 berabere kaldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Muğlaspor ile Bandırmaspor, Bodrum İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takımın da gol bulamadığı mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Temposuz devam eden karşılaşmada iki ekip de yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

Image

BANDIRMASPOR PENALTI KAÇIRDI

Bandırmaspor'a 90+6. dakikada verilen penaltıda Bandırmaspor oyuncusu Gianni Bruno penaltıyı kaçırdı.

Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Muğlaspor ile Bandırmaspor, sahadan birer puanla ayrıldı. 

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #Bandırmaspor #Muğlaspor

İlgili Haberler

Erzurumspor'dan VAR tepkisi: 'Konum doğal, niyetiniz yapay'
Erzurumspor'dan VAR tepkisi: 'Konum doğal, niyetiniz yapay' Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Amedspor ile karşılaşan Erzurumspor, sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile hakem kararına tepki gösterdi.
Amed Sportif Faaliyetler sezona üç puanla girdi!
Amed Sportif Faaliyetler sezona üç puanla girdi! Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'in ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup etti.
Antalyaspor deplasmanda Mardin 1969 Spor engeline takıldı!
Antalyaspor deplasmanda Mardin 1969 Spor engeline takıldı! Mardin 1969 Spor, TFF 1. Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.