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Muğlaspor, Poyraz Efe Yıldırım'ı kiraladı

Muğlaspor, Poyraz Efe Yıldırım'ı kiraladı

27.07.2026 11:45:00
Güncellenme:
AA
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Muğlaspor, Poyraz Efe Yıldırım'ı kiraladı

Trabzonspor altyapısından yetişen ve geçen sezonu Antalyaspor ve Sakaryaspor'da kiralık geçiren Poyraz Efe Yıldırım'ın yeni takımı belli oldu. Bordo mavililer, genç santrforunu Muğlaspor'a kiraladı.
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, Trabzonspor'un 21 yaşındaki santrforu Poyraz Efe Yıldırım'ı bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trabzonspor altyapısında yetişen Poyraz Efe Yıldırım, kariyerinde Ümraniyespor, Antalyaspor ve Sakaryaspor formalarını giydi.

Geçen sezon Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de toplam 28 karşılaşmada görev alan genç futbolcu, 3 gol attı.

Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi, takımın Bolu kampına katılarak çalışmalara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Poyraz Efe Yıldırım'a yeni sezonda başarı dilenerek, "Muğlaspor'a hoş geldin" ifadeleri kullanıldı.

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