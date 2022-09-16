Murat Sancak, 'Çok sorun yaşayacak' demişti! Balotelli'nin sarhoş videosu ortaya çıktı

16 Eylül 2022 Cuma, 13:48

Adana Demirspor forması giyen ünlü İtalyan futbolcu Mario Balotelli, transferin son günlerinde İsviçre ekibi Sion’a transfer oldu. Yeni takımında gider gitmez gündem olan Mario Balotelli ile ilgili çarpıcı bir görüntü ortaya çıktı.

Dört gündür takımla antrenmanlara katılmadığı ve durumu ile ilgili kulübe herhangi bir bilgi vermediği iddia edilen Balotelli’nin ortaya çıkan videosu sosyal medyada gündem oldu.

SARHOŞ GÖRÜNTÜLENDİ

Nau.ch’nin haberine göre; Mario Balotelli İsviçre’nin Lozan şehrindeki bir mekanda eğlendikten sonra otoparka doğru kız arkadaşının yardımıyla sarhoş bir şekilde giderken görüntülendi.

Balotelli saha içi ve saha dışındaki tavırlarıyla Sion’da da tepki çekmeye başladı. İsviçreli efsane futbolcu Georges Bregy tarafından sert sözlerle eleştirilen İtalyan yıldız hakkında "Balotelli kafasında bir şeyleri değiştirmeli. Elbette takıma ve lige alışması için birkaç maça ihtiyacı var ama benim büyük soru işaretlerim var. Böyle giderse muhtemelen sezonu Sion’da bitiremez” diye konuştu.

Sion Kulübü görüntülerle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Balotelli’nin Rapperswil-Jona ile oynanacak kupa maçında forma giyip giyemeyeceği ise merak konusu.

MURAT SANCAK, "ORADA ÇOK SORUN YAŞAYACAK" DEMİŞTİ

Adana Demirspor Başkanı Sancak basınla yaptığı toplantıda Sion’a transfer olan Mario Balotelli için, “Mario bu, her gün bir haberi çıkıyor. Onu Sion’da dizginleyecek bir Murat Sancak yok, kahrını çekecek Gökhan Göktürk yok. Orada çok sorun yaşayacağını düşünüyorum” demişti.