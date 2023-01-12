Murat Sancak'a 75 gün hak mahrumiyeti!

PFDK, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a 75 gün hak mahrumiyeti ve 96 Bin TL para cezası verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 18:18
Murat Sancak'a 75 gün hak mahrumiyeti!
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın cezasını açıkladı.

Kurul, Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamaları nedeniyle Sancak'a 75 gün hak mahrumiyeti ve 96 Bin TL para cezası verdi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"ADANA DEMİRSPOR A.Ş. başkanı MURAT SANCAK'ın, 09.01.2023 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir"


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