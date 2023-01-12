Murat Sancak'a 75 gün hak mahrumiyeti!
PFDK, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a 75 gün hak mahrumiyeti ve 96 Bin TL para cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın cezasını açıkladı.
Kurul, Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamaları nedeniyle Sancak'a 75 gün hak mahrumiyeti ve 96 Bin TL para cezası verdi.
İŞTE O AÇIKLAMA:
"ADANA DEMİRSPOR A.Ş. başkanı MURAT SANCAK'ın, 09.01.2023 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir"
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