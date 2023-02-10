Muslera, koltuk değnekleriyle yardım çalışmalarına katıldı

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Süper Lig mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Uruguaylı kaleci, koltuk değnekleriyle Nef Stadyumu'ndaki yardım çalışmalarına katıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 12:30
Muslera, koltuk değnekleriyle yardım çalışmalarına katıldı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından spor dünyası da harekete geçti.

Galatasaray, Nef Stadı'nda depremzedeler için yardım toplama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Süper Lig mücadelesinde sakatlanan Fernando Muslera, Nef Stadı'nda gerçekleşen yardım çalışmalarına koltuk değnekleriyle katıldı.

Sarı-kırmızılılar, resmi hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kaptanımız Fernando Muslera, stadyumumuzdaki yardım alanına gelerek çalışmalarımıza destek oldu. Siz de ihtiyaç listesindeki ürünleri Nef Stadyumu ve Galatasaray Taçspor Tesisleri'ne getirerek katkı sağlayabilirsiniz."


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