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Muslera'nın ilk 11 başladığı maçta ortalık karıştı

Muslera'nın ilk 11 başladığı maçta ortalık karıştı

27.09.2026 14:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Muslera'nın ilk 11 başladığı maçta ortalık karıştı

Arjantin Süper Kupa'da Rosario Central, Estudiantes'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Muslera'nın ilk 11'de başladığı maçın son bölümü tartışmalara sahne olurken kutlamalar sırasında ortalık karıştı.

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Rosario Central ve Estudiantes, Arjantin Süper Kupa finalinde karşılaştı. 4 golün atıldığı maçı Rosario Central geriden gelip kazandı ve şampiyon oldu. Estudiantes maçın ilk dakikasında Alexis Castro'yla öne geçerken Angel Di Maria'nın devre bitmeden kaydettiği iki golle Rosario Central öne geçti. Julian Fernandez ise 90+6'da skoru belirledi.

Estudiantes'te Fernando Muslera maça ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. Gergin maçın son bölümü tartışmalara sebep oldu. Mücadelenin sona ermesiyle Rosario Central futbolcularının kutlama için sahaya girmesiyle iki takım arasında kavga çıktı.

Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron, maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterirken sahaya girdi. Takımın teknik direktörü Medina Herrera de hakem yönetimini eleştirdi. Veron'un sahaya girip hakeme tepki gösterdiği anlar yayına yansdı. Arjantin basının aktardığına göre maçın hakemine Veron, "Hepsi senin, sen hırsızsın" diye bağırdı.

Veron ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İnsanlara kötü davrandılar ve hakkını çalarlarken gösterdikleri durum inanılmazdı. Gereksiz, bizi bu yola sokmalarının sebebi bu. Gülünç bir durum."

İlgili Konular: #fernando muslera #Rosario Central #Estudiantes

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