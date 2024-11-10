Muslera'dan Mourinho'ya: 'İsterse gidebilir'
Galatasaray'ın takım kaptanı Fernando Muslera, Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya göndermelerde bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor'u 3-2 yendi. Sarı kırmızılılar namağlup liderliğini sürdürürken, puanını 31 yaptı.
Maçın ardından konuşan Fernando Muslera, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya göndermelerde bulundu.
"Takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Çok büyük bir haftaydı bizim için. İki tane çok önemli maç oynadık ve kazandık. Samsun'u da tebrik etmek istiyorum. Mükemmel başladılar, şimdiye kadar da mükemmel götürdüler. Bu mutlulukların arasında beni üzen şey ise diğer takımlardan bazı insanların söylediği şeyler."
"MOURINHO İSTERSE GİDEBİLİR..."
Fernando Muslera, Jose Mourinho'nun Trabzonspor maçından sonra yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.
"Türk futboluna yapılan hakaretler, bazı hakemlerin bana şahsi olarak saldırıyor olması beni üzen şeyler. 14 yıldır ilk defa böyle bir konuşma yapmak zorunda hissediyorum. Ceza sahası dışından çok fazla müdahale edemiyorum. Burada Samsun oyuncusuna bir şey söylemiyorum ama Samsun'un oyuncusu kızıyor, el kol hareketleri yapıyor. Hakemle bu şekilde konuşuyor. Ben bir şey demeden sarı kart görüyorum. 14 yıl içerisinde 17 tane kupa kazandım. Buranın tarihinde benden başka kimse kazanmadı. Türk futboluna olan katkımı düşündüğünüz zaman benim sürekli Türk futbolunu ilerletme hedefim var. Buraya 4 ay önce gelen hoca Türk futbolunu kötülüyor ve istemiyorsa aslında gidebilir. Kimse bir şey demiyor ama. Bence artık birileri de ona bir şeyler diyebilir. Türk futbolu ileri götürenlere biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor."
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