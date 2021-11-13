Muslera'lı Urguay, Messi'li Arjantin'e yenildi
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay Milli Takımı evinde Arjantin'e 1-0 yenildi.
Dünya Kupası elemelerinde Estadio Campeon del Siglo Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Arjantin 7. dakikada Angel Di Maria'nın kaydettiği golle Uruguay karşısında sahadan1-0 galibiyetle ayrıldı.
Uruguay kalesini Galatasaraylı Fernando Muslera korurken, Arjantin'de sakatlığı nedeniyle PSG"de son iki maçta forma giymeyen Lionel Messi 76. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla Arjantin puanı 28'e yükselterek, grup lideri Brezilya'nın ardından ikinci sıradaki yerini korudu. Uruguay ise 16 puanla 6. sırada kaldı.
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