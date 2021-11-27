Mustafa Denizli, adının stada verilmesini değerlendirdi!
Adı, Alsancak Stadı'na verilen Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizi, "15 yaşımda adım attığım stada ismimin verilmesi benim belki hayatta yaşayabileceğim en mutlu gündü" dedi.
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Alsancak Stadı’na isminin verilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Ünlü futbol insanı Mustafa Denizli, ”Bugün hem çok yoruldum hem çok heyecanlıydım hem de çok gururluydum. Tabii benim futbolculuk, teknik adamlık hayatımda tek başıma başarabileceğim bir iş değil bu bir stada adımın verilmesi. En fazla oynayan, en çok gol atan futbolcusuyum ama bunlar yeterli faktörler değil. Altay’dan sonra görev yaptığım camialarda ve milli takımda, çalıştığım bütün başkanlar ve kurul üyeleri, yardımcılarım ve milli takımlarda görev yapan futbolcular benim bugün belki bu stadımın ismin verilmesinde en önemli rol oynayan insanlar, onlara müteşekkirim. Hayatta olmayan başkanlara minnetlerimi sunuyorum. Benimle görev yapan futbolcu arkadaşlarıma hangi forma altında olursa olsun bugünlerde pay sahibi. Bugün bu stada başında olduğum, futbola başladığım, 15 yaşımda adım attığım stada ismimin verilmesi benim belki hayatta yaşayabileceğim en mutlu gündü. Bu durum farklı bir şey. Böyle bir günde İstanbul, İzmir arasında mekik dokudum, takımdan uzak kaldım. Son derece gururlu bir gün benim için” ifadelerini kullandı.
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