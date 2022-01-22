Mustafa Reşit Akçay, istifa etti

22 Ocak 2022 Cumartesi, 10:15

Basın toplantısında istifa ettiğini açıklayan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, “Eksik oyuncularla geldik ama umut taşıyorduk. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Uzun süredir negatif bir enerjiyle donanıyoruz. 3-4 maçtır eksik oynuyoruz, ama bunlar mazeret değil. Sonuçta rakibin başarısını kutlamak gerek. Görevimden ayrılıyorum. Çünkü camianın önünü açmamız gerekiyor. Bu süreçte bize anlayışla bakan başkanımızdan ve yönetim kurulundan Allah razı olsun. Bizim gidişimiz taraftarımıza ve camiamıza hayırlı olsun” diye konuştu.



Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, “Karşılaşma beklediğimiz gibi geçti. Rakibin oyununu biliyorduk. Geçiş oyununda etkili oyuncuları vardı. Topu bize bırakıp, kontraya çıkacaklarını biliyorduk. O şekilde başlayan karşılaşmada 1-0’a kadar daha net pozisyona girdik. 1-0 ve kırmızı kartın ardından rahat oynadık. Kapanan rakibi açmak kolay olmadı. Zaman zaman bunu iyi yaptık. Takımımı tebrik ediyorum. Çok olgun bir oyun oynadılar. Skor ne gerektiriyorsa öyle oynadılar. Gol yemeden maçı tamamladık. Takım savunması her geçen gün üzerine koyarak devam ediyor. Böyle giderse bizim için çok iyi olacak. Ön taraftaki üretkenliği daha da arttırmamız gerekiyor. Bu arada oyunculara 3 gün izin verdik. İznin ardından eksikliklerimizi gidermek için çalışacağız” dedi.



