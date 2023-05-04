Müzisyen Mehmet Özgül, 'Aslanın Hazinesi'ne konuk oldu
Galatasaray Spor Kulübü'nün televizyon kanalı GS TV'de yayımlanan 'Aslanın Hazinesi' programına bu hafta müzisyen Ömür Göksel konuk oldu.
GS TV'de yayımlanan Aslanın Hazinesi programı birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor.
Galatasaray Spor Kulübü'nün tarihini anlatan Aslanın Hazinesi programının bu haftaki konuğu müzisyen Ömür Göksel.
Volkan Karsan'ın hazırlayıp sunduğu Aslanın Hazinesi programı perşembe akşamı saat 20:45'te GS TV'de yayımlanacak.
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