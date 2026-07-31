Mykhailo Mudryk'in men cezası kaldırıldı

Chelsea forması giyen Ukraynalı futbolcu Mykhailo Mudryk, doping ihlali nedeniyle hakkında verilen dört yıllık men cezasının kaldırıldığını ve kariyerine derhal devam edebileceğini açıkladı.

Sürecin sona ermesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Mudryk, yeniden futbol oynama hakkını kazanmasının ardından artık geleceğine odaklanacağını ifade etti.

Yaşadığı dönemi kariyerinin en zor süreci olarak nitelendiren 24 yaşındaki futbolcu, soruşturmanın başından bu yana yasaklı herhangi bir maddeyi bilerek ya da kasıtlı olarak kullanmadığını savundu. Adil şekilde mücadele etmenin, kulübünü ve ülkesini profesyonellik ile dürüstlük çerçevesinde temsil etmenin kendisi için her zaman büyük önem taşıdığını vurguladı.

Desteklerinden dolayı ailesine ve arkadaşlarına teşekkür eden Mudryk, bu süreç boyunca yanında olan Chelsea'ye, takım arkadaşlarına ve Chelsea taraftarlarına da minnettarlığını dile getirdi.

Ayrıca Ukraynalı futbolcu dava sürecinde özveriyle çalışan hukuk ekibine ve kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, bundan sonraki hedefinin yeniden sahalara dönmek, her gün daha çok çalışmak ve takımına sahada katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Açıklamasını, "Bana inanmaya devam eden herkese teşekkür ediyorum. Kariyerimin yeni bölümünü sabırsızlıkla bekliyorum" sözleriyle tamamladı.