N'Golo Kante için transfer itirafı: 'Kulüp bana 10 kez sordu'

Son olarak İtalya'da Napoli'yi çalıştıran ve bu sezon için bir takımla anlaşmayan Antonio Conte, Athletic'te verdiği röportajda Chelsea dönemini anlattı.

Chelsea'ye 2016'da imza atan ve iki yıl takımın başında yer alan İtalyan teknik direktör, ilk sezonunda Premier Lig şampiyonluğu elde etmişti.

Conte'nin ilk sezonunda Chelsea'ye transfer olan isimlerden N'Golo Kante de Leicester City'nin ardından Londra ekibinde de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Conte, Athletic'e verdiği röportajda Kante'nin Chelsea'ye transferinde yönetimle yaptığı görüşmeyi anlattı.

Kante ve Chelsea'deki ilk transfer dönemi için Conte, "Büyük transferler yapmamıştık. David Luiz, Marcos Alonso ve N'Golo Kante'yi transfer ettik. Kulüp bana 10 kez onun hakkında emin olup olmadığımı sordu. Tipik bir Chelsea oyuncusu, uzun boylu ve yakışıklı değildi. Onu (Kante) ilk gördüğümde, fiziksel özelliklerinden dolayı ben de biraz şüphe duymuştum (gülerek) ama onun üst düzey bir oyuncu olduğuna ikna olmuştum" dedi.

Kariyerine Fenerbahçe'de devam eden N'Golo Kante, Chelsea'de 2016-2023 yılları arasında forma giydi. Chelsea'de 269 maça çıkan deneyimli orta saha, 13 gol ve 16 asist kaydetmişti. Kante kariyerinde daha önce Al-Ittihad, Caen, US Boulogne ve Leicester City'de oynamıştı.