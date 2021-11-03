Julian Nagelsmann, dünyanın en iyi forvetini açıkladı
Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, takımının Benfica'yı 5-2 mağlup ettiği maçtan sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Bayern Münih'in Benfica'yı 5-2 mağlup ettiği maçın ardından Bavyera ekibinin hocası Julain Nagelsmann, açıklamalarda bulundu.
Nagelsmann, karşılaşmada hat-trick yapan Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'nin mevkisinde dünyanın en iyisi olduğunu söyledi. Alman teknik direktör, 33 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde 100 golü hedeflediğini de ekledi.
Oyuncunun performansını değerlendirirken, övgü dolu cümleler kullanan genç teknik direktör, Lewandowski'nin hiçbir zaman yetinmediğini söyledi ve "Lewandowski her hücumda atağın içindeydi ve sürekli top almak istedi. Aynı zamanda birçok atak başlattı ve gole olan açlığını ortaya koydu. Şampiyonlar Ligi'nde 81 gole ulaştı ve 100 golü hedefliyor. Bunlar çok etkileyici istatistikler. 100 gole ulaşması bu sezon belki mümkün değil ama ileride bunu başaracağına inanıyorum." dedi.
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