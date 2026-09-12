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Napoli'de Noa Lang'a af çıktı

Napoli'de Noa Lang'a af çıktı

12.09.2026 15:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Napoli'de Noa Lang'a af çıktı

Napoli'de Arsenal maçının kadrosunda yer almayan Noa Lang, takım arkadaşları ve teknik direktör Massimiliano Allegri'den özür diledi. Hollandalı futbolcunun, Bologna maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor.

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Napoli'de Hollandalı hücum oyuncusu Noa Lang, ilk 11'e geri dönüyor.

ARSENAL MAÇINDA KADRODA YOK

27 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e karşı oynanan maçın kadrosunda yer almadı. Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna, Noa Lang'ın kadroda olmamasının disiplin sorunu nedeniyle olduğunu söyledi.

Noa Lang'ın, takım arkadaşı Antonio Vergara'ya hakaret ettiği ve bu nedenle Arsenal maçının kadrosunda yer almadığı öne sürüldü.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Noa Lang, yaşanan sürecin ardından takım arkadaşları ve teknik direktör Massimiliano Allegri'den özür diledi.

İLK 11'DE YER ALMASI BEKLENİYOR

Bu gelişmenin ardından Noa Lang'ın, ligde pazar günü Bologna'ya karşı oynanacak maçta ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Noa Lang, bu sezon Napoli'de iki maçta 80 dakika süre buldu.

İlgili Konular: #napoli #bologna #Noa Lang

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