Napoli ile görüşmeler başladı: Fenerbahçe'de flaş Lukaku gelişmesi

Fenerbahçe, sezon başlamadan Vedat Muriqi'nin yanına bir transfer daha yapmak istiyor. Son saatlerde sarı lacivertli takımda Romelu Lukaku ismi öne çıktı. İtalyan basını transferdeki son detayları duyurdu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku ile telefonda bizzat görüştü. Belçikalı yıldız, yıldırım ile yaptığı görüşmenin ardından transfere yeşil ışık yaptı. Bu kararın ardından Fenerbahçe, Napoli ile resmi temaslar başladı.

Matteo Moretto'nun haberine göre ise Fenerbahçe, Lukaku için Napoli'ye 6 milyon Euro bonservis ücreti teklif etti. İtalyan temsilcisi ise bu teklifi reddetti. Habere göre Lukaku transferi 10 milyon Euro'nun altında bedelle bitebilir.