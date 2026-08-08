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Napoli ile görüşmeler başladı: Fenerbahçe'de flaş Lukaku gelişmesi
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Napoli ile görüşmeler başladı: Fenerbahçe'de flaş Lukaku gelişmesi

8.08.2026 22:52:00
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Cumhuriyet Spor
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Napoli ile görüşmeler başladı: Fenerbahçe'de flaş Lukaku gelişmesi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Napoli forması giyen Romelu Lukaku ile anlaşmaya vardığı ve İtalyan ekibiyle bonservis için görüşmelere başladığı iddia edildi.

Napoli ile görüşmeler başladı: Fenerbahçe'de flaş Lukaku gelişmesi

Fenerbahçe, sezon başlamadan Vedat Muriqi'nin yanına bir transfer daha yapmak istiyor. Son saatlerde sarı lacivertli takımda Romelu Lukaku ismi öne çıktı. İtalyan basını transferdeki son detayları duyurdu.

Napoli ile görüşmeler başladı: Fenerbahçe'de flaş Lukaku gelişmesi

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku ile telefonda bizzat görüştü. Belçikalı yıldız, yıldırım ile yaptığı görüşmenin ardından transfere yeşil ışık yaptı. Bu kararın ardından Fenerbahçe, Napoli ile resmi temaslar başladı.

Napoli ile görüşmeler başladı: Fenerbahçe'de flaş Lukaku gelişmesi

Matteo Moretto'nun haberine göre ise Fenerbahçe, Lukaku için Napoli'ye 6 milyon Euro bonservis ücreti teklif etti. İtalyan temsilcisi ise bu teklifi reddetti. Habere göre Lukaku transferi 10 milyon Euro'nun altında bedelle bitebilir.

Napoli ile görüşmeler başladı: Fenerbahçe'de flaş Lukaku gelişmesi

Romelu Lukaku'nun Napoli'deki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Geçen sezon 5 maçta görev yapan Belçikalı, 1 gol kaydetti.

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