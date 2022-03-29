Napoli, Kim Min-Jae transferinde ısrarını sürdürüyor

29 Mart 2022 Salı, 16:54

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Güney Koreli defans oyuncusu Kim Min-Jae, Napoli'nin gözdesi durumunda.

Pianeta Napoli'nin haberine göre Napoli, devre arasında Min-jae Kim için Fenerbahçe ile görüşmelerde bulundu. Fakat o dönemde kiralık olduğu belirtilen teklif, Fenerbahçe tarafından kabul görmedi.

Kim Min-Jae transferinde başarısız olan Napoli, Premier Lig'den Axel Tuanzebe'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Fakat şimdi sezon sonu için arayışlar yeniden hız kazanmış durumda.

Pianeta Napoli, sezon sonunda başarılı bir stoper olan ve aynı zamanda ayaklarını çok iyi kullanan şeklinde tanımladığı Min-jae Kim'in mutlaka transfer edilmek istendiğini aktarırken Eljif Elmas transferinden gelen iki kulüp arasındaki iyi ilişkilerin de olumlu faktör olabileceğini belirtti.



