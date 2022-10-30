Napoli, namağlup liderliğini sürdürüyor
İtalya Serie A'nın 12. haftasında lider Napoli, Sassuolo'yu konuk etti. San Paolo Stadı'nda oynanan mücadeleyi Napoli 4-0 kazandı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında ligin namağlup tek takımı olan Napoli, gündüz saatlerinde ağırladığı Sassuolo'yu 4-0'lık farklı skorla mağlup etti.
Karşılaşmada Napoli'nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen 4, 19 ve 77. dakikalarda attığı 3 golle "hat-trick" yaparken, diğer golü de 36. dakikada Gürcü oyuncu Khvicha Kvaratskhelia kaydetti.
Napoli'nin ligdeki galibiyet serisi 8 maça çıktı. Bu maçtan aldığı 3 puanla puanını 32'ye yükselten Napoli, Serie A'da liderliğini sürdürdü.
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