Napoli, namağlup liderliğini sürdürüyor

30 Ekim 2022 Pazar, 09:05

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında ligin namağlup tek takımı olan Napoli, gündüz saatlerinde ağırladığı Sassuolo'yu 4-0'lık farklı skorla mağlup etti.

Karşılaşmada Napoli'nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen 4, 19 ve 77. dakikalarda attığı 3 golle "hat-trick" yaparken, diğer golü de 36. dakikada Gürcü oyuncu Khvicha Kvaratskhelia kaydetti.

Napoli'nin ligdeki galibiyet serisi 8 maça çıktı. Bu maçtan aldığı 3 puanla puanını 32'ye yükselten Napoli, Serie A'da liderliğini sürdürdü.