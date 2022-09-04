Napoli'de Kim Min-Jae yine sahnede! Lazio 1-2 Napoli

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli, deplasmanda Lazio'yu 2-1 mağlup etti. 26 yaşındaki Güney Koreli stoper attığı iki golle takımını sırtladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2022 Pazar, 15:37
Napoli'de Kim Min-Jae yine sahnede! Lazio 1-2 Napoli
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İtalya Serie A'da Lazio sahasında Napoli'yi ağırladı.

Roma Olimpiyat Stadı'ndaki maçın 4. dakikasında Lazio, Mattia Zaccagni'nin golü ile öne geçti. Napoli, 38. dakikada Kim Min-Jae'nin golü ile eşitliği yakaladı. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Napoli, 61. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nin golü ile 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu galibiyetin ardından Napoli, 11 puana yükselirken, Lazio 8 puanda kaldı.


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