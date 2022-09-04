Napoli'de Kim Min-Jae yine sahnede! Lazio 1-2 Napoli

04 Eylül 2022 Pazar, 15:37

İtalya Serie A'da Lazio sahasında Napoli'yi ağırladı.

Roma Olimpiyat Stadı'ndaki maçın 4. dakikasında Lazio, Mattia Zaccagni'nin golü ile öne geçti. Napoli, 38. dakikada Kim Min-Jae'nin golü ile eşitliği yakaladı. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Napoli, 61. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nin golü ile 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu galibiyetin ardından Napoli, 11 puana yükselirken, Lazio 8 puanda kaldı.