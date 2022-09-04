Napoli'de Kim Min-Jae yine sahnede! Lazio 1-2 Napoli
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli, deplasmanda Lazio'yu 2-1 mağlup etti. 26 yaşındaki Güney Koreli stoper attığı iki golle takımını sırtladı.
İtalya Serie A'da Lazio sahasında Napoli'yi ağırladı.
Roma Olimpiyat Stadı'ndaki maçın 4. dakikasında Lazio, Mattia Zaccagni'nin golü ile öne geçti. Napoli, 38. dakikada Kim Min-Jae'nin golü ile eşitliği yakaladı. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Napoli, 61. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nin golü ile 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.
Bu galibiyetin ardından Napoli, 11 puana yükselirken, Lazio 8 puanda kaldı.
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