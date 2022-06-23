Napoli'ye Victor Osimhen transferi sebebiyle soruşturma açıldı
İtalya Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'nin 2020 yılında kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in transferine ilişkin soruşturma geçirdiği bildirildi.
Serie A takımlarından Napoli'nin 2020 yılında Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in transferine ilişkin soruşturma geçirdiği öğrenildi.
Napoli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, Napoli Kulübü'nün 2020'de Fransa'nın Lille takımından kadrosuna kattığı Osimhen'in transferi inceleme altına alındı.
NAPOLI'NIN SAHİBİNE SORUŞTUMA
Konuyla ilgili İtalyan basınında yer alan haberlerde, soruşturma çerçevesinde Napoli takımının Castel Volturno ve Roma'daki kulüp binalarında mali polis ekiplerince bu transfere yönelik aramalar yaptığı belirtildi.
Haberlerde, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in de bu transferle ilgili "şüpheli" sıfatıyla soruşturma geçirdiği kaydedildi. De Laurentiis'in kendisi dışında karısı Jacqueline Baudit, oğlu Edoardo ve kızı Valentina'nın da savcılık tarafından sorgulandığı aktarıldı.
Napoli Savcılığı'nın soruşturması çerçevesinde, Fransa'da da bazı aramaların yapıldığı kaydedildi.
70 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
Savcılığın soruşturmasının temelinde, mali hesaplarda usulsüzlük, söz konusu futbolcunun transferine ilişkin mali bildirimlerde eksik ve sahte bildirim şüpheleri olduğu ifade edildi.
Napoli'nin Osimhen transferi daha önce İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) müfettişlerinin yürüttüğü futbolcu transferlerinde haksız sermaye kazancı gösterme soruşturmasına da konu olmuştu.
Napoli, 2020 yılında Lille'den yaklaşık 70 milyon Euro bedelle Nijeryalı golcüyü transfer etmişti.
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