Nathan Ake'den beraberlik yanıtı: 'Defansif olarak iyiydik ama...'

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli futbolcu Nathan Ake açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada özellikle ikinci yarıda daha iyi bir performans ortaya koyduklarını belirten Ake, fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

"DEFANSİF OLARAK İYİYDİK AMA..."

Nathan Ake'nin açıklamaları şu şekilde:

"Defansif olarak daha iyi olduğumuzu söyleyebiliriz ama topa sahipken daha hızlı olabilirdik. Daha fazla fırsat yaratabilirdik. İkinci yarıda şanslar bulduk ama golle değerlendiremedik. Süre geçtikçe de rakip özgüven kazandı."

"İkinci yarıyla ilgili konuşursak, baskıda daha iyiydik. İkinci yarıda daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim ama fırsatları değerlendiremeyince sonuç istemediğimiz gibi oldu. Diğer oynayacağımız maçta çok daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum."