NBA, 2026-27 sezonunun fikstürünü açıkladı

NBA, 20 Ekim'de başlayacak ve 11 Nisan'da sona erecek 2026-27 normal sezonunun tam fikstürünü duyurdu.

Sezonun açılış gecesinde son şampiyon New York Knicks'in Philadelphia 76ers'ı ağırlayacağı karşılaşma da dahil olmak üzere üç maç oynanacak.

NBA, 2026-27 normal sezonunun tam fikstürünü açıkladı. Yeni sezon 20 Ekim'de başlayacak ve 11 Nisan'da oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Sezon, basketbolseverleri birbirinden dikkat çekici üç karşılaşmayla karşılayacak. Son şampiyon New York Knicks, Madison Square Garden'da LeBron James ve Philadelphia 76ers'ı ağırlayacak. Knicks, şampiyonluk sancağını da bu karşılaşma öncesinde salonun tavanına çekecek.

Gecenin diğer maçlarında yeni bir yapılanmaya giden Boston Celtics, Detroit Pistons'a konuk olacak. Oklahoma City Thunder ise geçtiğimiz sezon Batı Konferansı finallerinde karşılaştığı San Antonio Spurs ile yeniden kozlarını paylaşacak.

Bu yıl dördüncü kez düzenlenecek NBA Kupası ise 30 Ekim'de başlayacak. Organizasyonun açılış gününde 10 karşılaşma oynanırken, son NBA Kupası şampiyonu Knicks de unvanını koruma yolculuğuna Philadelphia deplasmanında başlayacak.

NBA'in geleneksel Noel programında ise yıldızlarla dolu beş karşılaşma yer alacak. Günün açılışında Knicks, geçtiğimiz sezonun NBA Finalleri'nin rövanşında Spurs'ü Madison Square Garden'da ağırlayacak. Ardından Giannis Antetokounmpo ve Miami Heat, Boston Celtics'e konuk olacak.

Noel programının en dikkat çekici karşılaşmasında ise LeBron James, Los Angeles'a dönerek Lakers'a karşı mücadele edecek.

Günün diğer maçlarında Oklahoma City Thunder ile Minnesota Timberwolves karşılaşırken, Denver Nuggets ile Golden State Warriors arasındaki mücadeleyle Noel programı tamamlanacak.

Philadelphia 76ers'a gönderildiği ses getiren takasın ardından Jaylen Brown da eski takımının taraftarlarının karşısına ilk kez 21 Ocak'ta çıkacak. Brown'ın formasını giydiği Sixers, bu tarihte Boston Celtics'e konuk olacak.

Giannis Antetokounmpo ise Miami Heat'in Milwaukee Bucks'a konuk olacağı 28 Ocak'taki karşılaşmayla eski takımının şehrine ilk kez dönecek.