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NBA Başkanı Adam Silver'dan NBA Europe açıklaması

NBA Başkanı Adam Silver'dan NBA Europe açıklaması

15.07.2026 13:53:00
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Cumhuriyet Spor
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NBA Başkanı Adam Silver'dan NBA Europe açıklaması

NBA Başkanı Adam Silver, Las Vegas’ta gerçekleşen NBA Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

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Las Vegas’ta gerçekleşen NBA Yönetim Kurulu (Board of Governors) toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan NBA Başkanı Adam Silver, NBA ve FIBA ortaklığında Avrupa’da kurulacak ve Ekim 2027'de hayata geçmesi beklenen yeni lige ilişkin açıklamalarda bulundu.

NBA Europe projesiyle ilgili, tam da umdukları noktada olduklarını söyleyen Adam Silver şunları ifade etti:

“Süreci yöneten Mark Tatum da bugün burada bizimle. Avrupa'daki birçok şehirden, hatta teklif vermeleri için davette bulunmadığımız farklı şehirlerden dahi son derece büyük bir ilgi gördük. Bugün Yönetim Kurulumuzla yaptığımız toplantıda da paylaştığımız üzere, bazı şehirler için teklifleri sonuçlandırma aşamasındayız. Teklif sürecine dahil olan Avrupalı paydaşların önemli bir kısmı, pazar günü oynanacak Dünya Kupası Finali için New York'ta olacak. Mark ile birlikte, kendileriyle toplantılar gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bu anlaşmaların bir kısmını sonuçlandırmayı ve ardından gerekli duyuruları yapmayı umuyoruz. Ama genel olarak, Avrupa genelinde basketbola gösterilen bu yoğun ilgiden ötürü çok memnunum."

İlgili Konular: #nba #adam silver #NBA Avrupa

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