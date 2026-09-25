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NBA efsanesi Bob Pettit, 93 yaşında hayatını kaybetti

NBA efsanesi Bob Pettit, 93 yaşında hayatını kaybetti

25.09.2026 15:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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NBA efsanesi Bob Pettit, 93 yaşında hayatını kaybetti

NBA tarihinin ilk MVP'si, Hall of Fame üyesi Bob Pettit 93 yaşında yaşamını yitirdi. Pettit, Hawks'ı 1958'de şampiyonluğa taşımıştı.

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NBA efsanesi Bob Pettit, 93 yaşında hayatını kaybetti. Ailesinin açıklamasına göre Pettit, 23 Eylül Çarşamba günü Metairie'deki evinde huzur içinde yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni açıklanmadı.

Ailesi yaptığı açıklamada, "Babamız inanılmaz bir babaydı; son derece nazik, alçakgönüllü ve yumuşak huylu bir insandı. Hayatımızda olduğu için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Onu çok özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

NBA'in 75. Yıl Takımı'nda da yer alan Pettit, 1954-65 arasındaki 11 sezonluk kariyerinde iki kez normal sezon MVP'si ve sayı kralı, dört kez de All-Star Maçı MVP'si seçildi. 1971'de Naismith Basketbol Hall of Fame'ine kabul edildi.

1954-55 sezonunda Milwaukee Hawks formasıyla Yılın Çaylağı seçilen Pettit, takımın St. Louis'e taşınmasının ardından kariyerinin kalan 10 sezonunu da Hawks'ta geçirdi. Normal sezonda oynadığı 792 maçta 26,4 sayı, 16,2 ribaund ve 3,0 asist ortalamaları yakaladı.

Hawks, Pettit döneminde dört kez NBA Finalleri'ne yükseldi ve 1957-58 sezonunda şampiyon oldu. Pettit, Boston Celtics'e karşı şampiyonluğu getiren altıncı maçta 50 sayı atarak NBA Finalleri'nde bu sayıya ulaşan ilk oyuncu oldu. Seriyi 29,3 sayı ve 17,0 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.

Pettit, 88 playoff maçında ise 25,5 sayı ve 14,8 ribaund ortalamaları tutturdu. 32 yaşında, diz sorunlarının da etkisiyle basketbolu bıraktı.

İlgili Konular: #nba #Bob Pettit

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