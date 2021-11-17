NBA lideri Warriors, Nets'i mağlup etti
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Brooklyn Nets deplasmanından 117-99 galip ayrıldı.
NBA'e 3 karşılaşmayla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 14'te 9 üçlük isabetiyle 37 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ürettiği maçta, Doğu Konferansı'nın iddialı ekibi Nets'i yendi.
Warriors'ta Andrew Wiggins 19, Jordan Poole 17 sayılık katkıda bulundu.
Yüzde 38,6 saha içi isabetiyle mücadeleyi tamamlayan Nets'te James Harden 24 sayı, Kevin Durant 19 sayı, 5 ribauntla oynadı.
JAZZ, 76ERS'A 35 SAYI FARK ATTI
Utah Jazz, Joel Embiid sakatlanmadan önce Doğu Konferansı'nın zirvesinde kadar yükselen Philadelphia 76ers'ı 120-85 mağlup etti.
Ev sahibi Jazz'ı galibiyete, 27 sayı, 6 ribaunt üreten Bojan Bogdanovic, 15 sayı, 17 ribaunt, 4 blokla "double double" yapan Rudy Gobert ve kenardan 20 sayı, 7 ribauntluk katkı sunan Jordan Clarkson taşıdı.
Peş peşe 5. yenilgisini yaşayan 76ers'ta Shake Milton 18, Tyrese Maxey 16 sayı kaydetti. Furkan Korkmaz da 6 sayı, 5 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı.
Günün diğer müsabakasında ise Los Angeles Clippers, ağırladığı San Antonio Spurs'ü, Paul George'un 34 sayı, 9 ribauntluk performansı sayesinde 106-92 yendi.
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