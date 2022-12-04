NBA'de Alperen Şengün'ün sayıları Houston Rockets'a yetmedi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Golden State Warriors'a 120-101 mağlup oldu.
NBA'de Anfernee Simons'un 45 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Portland Trail Blazers, Utah Jazz'ı 116-111 mağlup etti.
NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Portland Trail Blazers, deplasmanda Utah Jazz'ı 116-111 yendi.
Blazers'da Anfernee Simons, 45 sayı ile NBA kariyer rekoru kırdı. Blazers, bu maçı kazanmadan önce oynadığı son sekiz maçın yedisini kaybetmişti.
Portland'da Jerami Grant 33 sayıyla Simons'dan sonra galibiyete önemli katkı sağladı.
Utah Jazz'da ise Jordan Clarkson'un 24 sayısı ve Lauri Markkanen'in 21 sayısı mağlubiyete engel olmaya yetmedi.
ALPEREN'İN 12 SAYI ATTIĞI MAÇTA ROCKETS MAĞLUP OLDU
Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, deplasmanda 120-101 kaybettikleri Golden State Warriors maçında 20 dakika 7 saniye süre alarak 12 sayı, 4 ribaunt, birer asist ve blokla oynadı.
Batı Konferansı karşılaşmasında Golden State Warriors forması giyen Andrew Wiggins 36 sayı, Stephen Curry ise 30 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.
Rockets'ta ise Kevin Porter 20 sayı ile maçta takımının en skorer oyuncusu olurken bu performans galibiyet getirmeye yetmedi.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 96-123
Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 96-105
Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 128-135
Toronto Raptors-Orlando Magic: 121-108
Golden State Warriors-Houston Rockets: 120-101
Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 111-116
New York Knicks-Dallas Mavericks: 100-121
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