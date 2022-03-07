NBA'de Cedi Osman'ın takımı Cavaliers, Raptors'ı yendi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın, Toronto Raptors'ı mağlup ettiği karşılaşmada 17 sayı atarak galibiyete katkı sağladı.
NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren takımlar arasındaki maçta Cavaliers, ağırladığı Raptors'ı 104-96 mağlup etti. Cavaliers'ın all-star pivotu Jarrett Allen, 2. çeyrekte yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.
Cavaliers'ta Lauri Markkanen 22 sayı, 12 ribaunt, Evan Mobley 20 sayı, 17 ribaunt, 3 blok, Darius Garland da 17 sayı, 10 asistle "double double" yaptı. Cedi Osman ise 17 sayı, 3 asist, 2 top çalmayla oynadı.
Raptors'ta Pascal Siakam 24 sayı, Chris Boucher 21 sayı, 7 ribaunt ve Scottie Barnes 19 sayı, 12 ribaunt, 6 asistle mücadele etti.
Batı Konferansı'nın son sırasındaki Houston Rockets, konferansın iddialı ekiplerinden Memphis Grizzlies'i 123-112 yenerek 12 maç sonra kazandı. Ev sahibi Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, karşılaşmayı 6 sayı, 4 asist, 2 blokla tamamladı.
JOKIC'TEN ÜSTÜN OYUN
Denver Nuggets ile New Orleans Pelicans arasındaki mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi Nuggets, 124-124'lük skorla uzatmaya giden maçı 138-130 kazandı.
Nuggets'ın all-star pivotu Nikola Jokic, 30'u son çeyrek ve uzatmada olmak üzere 46 sayı kaydetti. Sırp basketbolcu, istatistik kağıdını 12 ribaunt, 11 asist, 4 blok ve 3 top çalmayla da doldurarak "triple double"a imza attı.
4 maçlık galibiyet serisi noktalanan Pelicans'ta Brandon Ingram'in 38 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, C.J. McCollum'un 24 sayı, 9 asist, 5 ribaunt ve Jonas Valanciunas'ın 19 sayı, 14 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.
TATUM'DAN 54 SAYI
Boston Celtics, konuk ettiği Brooklyn Nets'i Jayson Tatum'un 54 sayı, 5 ribauntluk performansı sayesinde 126-120 yendi. Tatum kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaşırken, Jaylen Brown 21 sayı, 5 asist, 3 top çalmalık katkıda bulundu.
Son 10 maçının 7'sini kaybeden Nets'te Kevin Durant 37 sayı, 8 asist, 6 ribaunt ve Kyrie Irving 19 sayı, 6 asist, 3 top çalmayla oynadı.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Boston Celtics-Brooklyn Nets: 126-120
Milwaukee Bucks-Phoenix Suns: 132-122
Washington Wizards-Indiana Pacers: 133-123
Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 103-116
Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 123-112
Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 104-96
Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 138-130 (uzatmada)
Los Angeles Clippers-New York Knicks: 93-116
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