NBA’de Furkan Korkmaz’ın takımı Sixers, iddialı rakibi Nets’i mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi’nin (NBA) şampiyonluk adaylarından Brooklyn Nets, Philadelphia Sixers oyuncusu Joel Embiid’in yıldızlaştığı maçta mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2021 Cuma, 10:02
NBA’de Furkan Korkmaz’ın takımı Sixers, iddialı rakibi Nets’i mağlup etti
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Philadelphia Sixers, ilk çeyrekten itibaren başa baş geçen mücadeleyi 110-102 kazanarak Brooklyn Nets karşısında karşılaşmayı üstün bitirdi.

Sixers oyuncusu Joel Embiid’in 34 sayı atarak yıldızlaştığı karşılaşmayı temsilcimiz Furkan Korkmaz 1 ribaunt, 2 asist ile noktaladı.

NBA’de uygulanan koronavirüs protokolleri sebebiyle 16 Aralık’tan bu yana parkeye çıkmayan Brooklyn Nets oyuncusu Kevin Durant’ın 33 sayılık katkısı galibiyet için yeterli olmadı.


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