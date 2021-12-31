NBA’de Furkan Korkmaz’ın takımı Sixers, iddialı rakibi Nets’i mağlup etti

31 Aralık 2021 Cuma, 10:02

Philadelphia Sixers, ilk çeyrekten itibaren başa baş geçen mücadeleyi 110-102 kazanarak Brooklyn Nets karşısında karşılaşmayı üstün bitirdi.

Sixers oyuncusu Joel Embiid’in 34 sayı atarak yıldızlaştığı karşılaşmayı temsilcimiz Furkan Korkmaz 1 ribaunt, 2 asist ile noktaladı.

NBA’de uygulanan koronavirüs protokolleri sebebiyle 16 Aralık’tan bu yana parkeye çıkmayan Brooklyn Nets oyuncusu Kevin Durant’ın 33 sayılık katkısı galibiyet için yeterli olmadı.