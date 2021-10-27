NBA'de Golden State Warriors, sezona 4'te 4 ile başladı
Warriors, Oklahoma City Thunder deplasmanında 106-98 kazandı, Philadelphia 76ers'ta Furkan Korkmaz, New York Knicks'e 112-99 mağlup oldukları maçta 9 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Alperen Şengün ise Houston Rockets'ın Dallas Mavericks'e 116-106 kaybettiği mücadelede 5 sayı, 2 asist, 2 top çalmayla oynadı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 106-98 yenerek 4'te 4 yaptı.
NBA'e 5 maçla devam edildi. Warriors, Stephen Curry'nin 23 sayı, 6 ribaunt, 4 asistlik performansıyla öne çıktığı mücadelede Thunder'ı geçerek yoluna namağlup devam etti.
Konuk ekipte Andrew Wiggins 21, Damion Lee 20, Jordan Poole 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Sezona 4 yenilgiyle başlayan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 30, Jeremiah Robinson-Earl 12 ve Luguentz Dort 11 sayı kaydetti.
FURKAN KORKMAZ'DAN 9 VE ALPEREN ŞENGÜN'DEN 5 SAYI
Milli basketbolculardan Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers ve Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, günü mağlubiyetle tamamladı.
76ers, deplasmanda New York Knicks'e 112-99 mağlup olarak ikinci yenilgisini yaşadı. Mücadelede 24 dakika 58 saniye görev yapan Furkan, 9 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, 2 top çalmayla oynadı.
Alperen Şengün ise Rockets'ın Dallas Mavericks deplasmanında 116-106 kaybederek üçüncü mağlubiyetini yaşadığı karşılaşmada 14 dakika 25 saniye süre aldı. Alperen, karşılaşmayı 5 sayı, 1 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla noktaladı.
Sonuçlar
New York Knicks-Philadelphia 76ers: 112-99
Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 98-106
Dallas Mavericks-Houston Rockets: 116-106
San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 121-125 (Uzatmada)
Utah Jazz-Denver Nuggets: 122-110
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