NBA'de Heat ve Suns konferans yarı final serilerine galibiyetle devam etti
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finallerinde iki milli oyuncu Ömer Yurtseven ile Furkan Korkmaz'ı karşı karşıya getiren maçta Miami Heat, Philadelphia 76ers'ı mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.
NBA'de play-off turuna 2 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı yarı finalinde Heat, 76ers'ı 119-103 yendi ve seride 2-0'lık üstünlük sağladı.
Heat'te Bam Adebayo 23 sayı, Jimmy Butler 22 sayı ve 12 asistle oynadı.
Miami Heat'te milli oyuncu Ömer Yurtseven, 1 dakika 23 saniye süre aldı ve 2 sayı üretti.
Philadelphia 76ers'ta Furkan Korkmaz, 18 dakika 15 saniye süre aldı ve 8 sayı, 6 ribaunt ile mağlubiyete engel olamadı.
PHOENIX SUNS 2-0 ÖNE GEÇTİ
Batı Konferansı yarı finalinde ise Phoenix Suns, Dallas Mavericks'i 129-109 yenerek seride 2-0 öne geçti.
Suns'ta, Devin Booker, 30 sayı, Chris Paul ise 28 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.
Mavericks'te ise Luka Doncic'in 35 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
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