NCAA finalinde tarihin en büyük geri dönüşü
NCAA Basketbol Ligi finalinde North Carolina'yı 16 sayı geriden gelip yenen Kansas, şampiyonluğa ulaştı.
Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi finalinde Kansas, North Carolina'yı 72-69 yenerek şampiyon oldu.
İlki 1939'da düzenlenen NCAA Erkekler Basketbol Ligi'nin şampiyonunu belirleyen maçta Kansas ile North Carolina karşılaştı.
New Orleans'ta oynanan maçta, North Carolina, maçın ilk devresini 40-25 önde kapatmasına ve ilk devrenin sonlarına doğru farkı 16'ya kadar çıkarmasına rağmen karşılaşmadan mağlup ayrıldı.
16 sayı geriden gelip şampiyon olan Kansas ise bir ilke imza attı. Kansas, turnuva finalinde en büyük farkı kapatarak şampiyonluğa ulaşan takım oldu.
Böylece, Kansas, NCAA Erkekler Basketbol Ligi şampiyonluğunu 4. kez kazandı.
Kansas'ta en skorer isimler 15'er sayı ile oynayan Jalen Wilson ile David McCormack oldu.
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