Necati Ateş'ten Fatih Terim paylaşımı
Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Necati Ateş'ten Fatih Terim paylaşımı geldi. Ateş'in paylaşım sebebinin Torrent'in yapmış olduğu açıklamalar olduğu iddia edildi.
Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Necati Ateş'ten Fatih Terim'e destek paylaşımı geldi. Torrent'in sözleri sonrasında Ateş'in bu paylaşımı yaptığı iddia edildi.
Kayserispor maçının ardından Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent "Galatasaray iyi bir yönde ilerlemediği için ben buraya geldim. Yoksa aynı kişi burada devam ederdi. Biz geldiğimizde 13. sıradaydı. 2. Lig takımına kupada elenildi." ifadelerini kullanmıştı.
Necati Ateş'in Torrent'in bu açıklamalarına istinaden Fatih Terim paylaşımı yaptığı tahmin ediliyor. Terim'in ayrılığı sonrası yardımcılar Necati Ateş ve Selçuk İnan'la da yollar ayrılmıştı.
İşte Ateş'in paylaşımı:
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