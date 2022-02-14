Necati Ateş'ten Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Necati Ateş'ten Fatih Terim paylaşımı geldi. Ateş'in paylaşım sebebinin Torrent'in yapmış olduğu açıklamalar olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
14 Şubat 2022 Pazartesi, 16:18
Necati Ateş'ten Fatih Terim paylaşımı
Abone Ol google-news

Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Necati Ateş'ten Fatih Terim'e destek paylaşımı geldi. Torrent'in sözleri sonrasında Ateş'in bu paylaşımı yaptığı iddia edildi.

Kayserispor maçının ardından Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent "Galatasaray iyi bir yönde ilerlemediği için ben buraya geldim. Yoksa aynı kişi burada devam ederdi. Biz geldiğimizde 13. sıradaydı. 2. Lig takımına kupada elenildi." ifadelerini kullanmıştı.

Necati Ateş'in Torrent'in bu açıklamalarına istinaden Fatih Terim paylaşımı yaptığı tahmin ediliyor. Terim'in ayrılığı sonrası yardımcılar Necati Ateş ve Selçuk İnan'la da yollar ayrılmıştı.

İşte Ateş'in paylaşımı:


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler