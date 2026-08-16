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Necip Uysal'dan Dolmabahçe'de duygusal veda! Dolmabahçe'de anlamlı tören...
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Necip Uysal'dan Dolmabahçe'de duygusal veda! Dolmabahçe'de anlamlı tören...

16.08.2026 22:07:00
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Cumhuriyet Spor
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Necip Uysal'dan Dolmabahçe'de duygusal veda! Dolmabahçe'de anlamlı tören...

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Necip Uysal, Eyüpspor maçı öncesi düzenlenen tören ile 35 yaşında futbola veda etti.

Necip Uysal'dan Dolmabahçe'de duygusal veda! Dolmabahçe'de anlamlı tören...

Necip Uysal, Süper Lig'de Eyüpspor ile Tüpraş Stadı'nda oynanan ilk hafta maçının öncesinde Beşiktaşlı taraftarlara veda etti.

35 yaşındaki futbolcunun soyunma odası tüneline girmesiyle ısınma bölümündeki siyah-beyazlı oyuncular, çalışmayı bırakıp bir araya gelerek koridor oluşturdu.

Necip Uysal'dan Dolmabahçe'de duygusal veda! Dolmabahçe'de anlamlı tören...

Koridordan ailesiyle beraber çıkan Necip Uysal'ı, Beşiktaşlı futbolcular ve tribünler alkışlarla karşıladı.

Necip Uysal'dan Dolmabahçe'de duygusal veda! Dolmabahçe'de anlamlı tören...

VEDA TÖRENİNDE DUYGUSAL KONUŞMA

Veda töreninde kısa bir açıklamada bulunan Necip Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günde kötü günde hep yanımdaydınız. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından siyah-beyazlıların mevcut kaptanı Orkun Kökçü, Necip Uysal'a çiçek, başkan Serdal Adalı ise emektar futbolcuya çerçeve içerisindeki "20 numaralı" formasını takdim etti.

Necip Uysal'dan Dolmabahçe'de duygusal veda! Dolmabahçe'de anlamlı tören...

Tribünlerin "Orkun, Necip'i buraya getir" tezahüratları sonrası Necip Uysal, kuzey tribününe çıkarak tüm stada üçlü çektirdi.

Necip Uysal, siyah-beyazlı takım ve personelle de fotoğraf çektirdi.

Necip Uysal'dan Dolmabahçe'de duygusal veda! Dolmabahçe'de anlamlı tören...

İlk olarak 24 Ekim 2009'da Mustafa Denizli döneminde Beşiktaş formasını giyen Necip, kariyerinde yalnızca siyah-beyazlı formayı giydi.

Siyah-beyazlı eski oyuncu, Beşiktaş ile 3'er Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra 2 de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

İlgili Konular: #beşiktaş #emeklilik #Necip Uysal

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