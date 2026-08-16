Necip Uysal'dan Dolmabahçe'de duygusal veda! Dolmabahçe'de anlamlı tören...

Necip Uysal, Süper Lig'de Eyüpspor ile Tüpraş Stadı'nda oynanan ilk hafta maçının öncesinde Beşiktaşlı taraftarlara veda etti.

VEDA TÖRENİNDE DUYGUSAL KONUŞMA

Veda töreninde kısa bir açıklamada bulunan Necip Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günde kötü günde hep yanımdaydınız. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından siyah-beyazlıların mevcut kaptanı Orkun Kökçü, Necip Uysal'a çiçek, başkan Serdal Adalı ise emektar futbolcuya çerçeve içerisindeki "20 numaralı" formasını takdim etti.