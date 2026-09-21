Cumhuriyet Gazetesi Logo
Necip Uysal yeni kariyeri için ilk adımı attı

Necip Uysal yeni kariyeri için ilk adımı attı

21.09.2026 16:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Necip Uysal yeni kariyeri için ilk adımı attı

Geçen aylarda futbolu bıraktığını açıklayan Necip Uysal, yeni kariyerine hazırlanıyor.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Altyapısında yetiştiği Beşiktaş'ta toplam 22.5 yıl top koşturan ve geçtiğimiz aylarda futbola veda eden Necip Uysal, yeni kariyeri için ilk adımı attı.

NECİP UYSAL ANTRENÖRLÜK KURSUNA BAŞLADI

Emekli olan 35 yaşındaki Necip Uysal, antrenörlük kursuna başladığı ana ait görseli sosyal medya hesabından paylaştı.

2004 yılında Beşiktaş'ın kapısından giren Necip Uysal, siyah-beyazlılarla 2009'da profesyonel sözleşme imzalamıştı.

Image

NECİP UYSAL'IN BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş formasıyla toplam 466 maça çıkan Necip Uysal, 6 gol ve 19 asistlik skor katkısı da vermişti. Uysal, siyah-beyazlı forma ile 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşamıştı.

İlgili Konular: #beşiktaş #Teknik Direktör #Necip Uysal

İlgili Haberler

Süper Lig ve 1. Lig'deki gol krallığına Nijeryalı ambargosu
Süper Lig ve 1. Lig'deki gol krallığına Nijeryalı ambargosu Süper Lig ve 1. Lig'de gol krallığı yarışları nefes kesmeye devam ediyor. Süper Lig'de bu haftaya kadar zirvede olan Osimhen'i iki isim birden geçerken. 1. Lig'de ise Iheanacho fırtınası sürüyor.
Sahte koronavirüs sertifikası iddiasıyla soruşturma açılmıştı: İsviçre'den Granit Xhaka kararı
Sahte koronavirüs sertifikası iddiasıyla soruşturma açılmıştı: İsviçre'den Granit Xhaka kararı İsviçre Futbol Federasyonu, hakkında sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığı şüphesiyle adli soruşturma başlatılan milli takım kaptanı Granit Xhaka'nın, UEFA Uluslar Ligi maçları aday kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.
Rus efsaneden Galatasaray'a Batrakov mesajı: 'Zaman verin, daha sonra sonuç çıkarırız'
Rus efsaneden Galatasaray'a Batrakov mesajı: 'Zaman verin, daha sonra sonuç çıkarırız' Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov'un performansı hakkında konuşan Rus futbolunun efsane isimlerinden Andrey Kanchelskis, genç oyuncuya adaptasyon süreci için zaman verilmesi gerektiğini söyledi.