Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı!
Süper Lig'de Adana Demirspor ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı. Giresunspor, 18. dakikadan itibaren sahada 10 kişi mücadele etti. Adana Demirspor da uzatma dakikalarında 10 kişi kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmada Giresunspor 13. dakikada penaltıdan Rijad Bajic'in attığı golle öne geçti. Karşılaşma uzun süre bu skorla devam ederken Adana Demirspor'un eşitlik golü 84. dakikada Badou Ndiaye'den geldi.
Giresunspor'da Alexis Perez, 18. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Perez, gelecek haftaki Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Adana Demirspor'da da Yusuf Sarı, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor 34, Giresunspor 21 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Sivasspor deplasmanına gidecek. Giresunspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni seçim tarihi mesajı
- İBB’deki iltisaklı müfettiş
- İzmir’de scooterlara özel yol
- Peker yine hareketlendi
- Hapishaneden yazdı
- 4 soruda EYT maaşları: İlave zam nasıl olacak?
- Konya’daki barınak vahşetinde cezalar belli oldu
- Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı: Set iptal edildi
- Kulisler hareketlendi
- Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit!