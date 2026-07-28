Nelson Semedo'dan Gornik Zabrze açıklaması: 'Yarın bizi zor bir maç bekliyor'

Fenerbahçe'nin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Semedo, "Yarın bizi zor bir maç bekliyor. Rakibimiz taraftarı önünde oynayacak. Ancak karşılarında çok tutkulu, kazanmayı ve bir üst tura çıkmayı çok isteyen bir takım görecekler" ifadelerini kullandı.

"BEN HER ZAMAN HAZIRIM"

Takıma katkı vermek için her zaman hazır olduğunu belirten Portekizli oyuncu, kısa bir tatil döneminin ardından teknik direktörüyle de görüştüğünü dile getirdi.

Semedo, "Ben, sahanın içinde her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Yazın kısa bir tatil sürecim oldu. Hocamızla da konuştum çünkü bu maçın takımımız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ben her zaman takımım için hazırım ve yarın da hazır olacağım" dedi.

"DAHA İYİ BİR SEVİYEYE ULAŞMAK İÇİN..."

Hücum anlamında kendisini geliştirmek istediğini de ifade eden 31 yaşındaki futbolcu, takım olarak daha iyi seviyeye ulaşmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Semedo, "Üçüncü bölgede takımıma katkı sağlama konusunda daha da iyi olmak istiyorum. Geliştirmemiz gereken birçok yönümüz var. Daha iyi bir seviyeye ulaşmak için çok çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.