Nenad Bjelica: 'Sıfırdan başlıyoruz'

Yayınlanma: 04.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 04.07.2023 - 09:27

Trabzonspor'un Hırvat çalıştırıcısı Nenad Bjelica, düzenlediği basın toplantısında yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bjelica, “Aramızdan ayrılacak herhangi bir oyuncu olursa, onun bölgesini doldurabilmek adına aramıza bir oyuncu katacağız. Şu anda 13 yabancı oyuncumuz var. Belki ayrılacakların durumundan sonra daha net konuşabiliriz. Sezon boyunca ihtiyaç dahilinde sistem değişikliğine gidebiliriz ama temel sistemimiz 4-3-3 olacak. Buna uygun oyuncular bakmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

"KARAKTERLİ OYUNCULAR"

Deneyimli teknik direktör, “Burada olmak çok büyük sorumluluk. Ben de sorumluluk almayı seven birisiyim. Takıma kattığımız bütün oyuncularda öncelikle baktığımız şeylerden biri nasıl bir karaktere sahip oldukları. Aldığımız ve aramıza katacağımız tüm oyuncular çok karakterli oyuncular” dedi.

Bjelica, “Biraz uzun boylu savunma oyuncuları aradığımızı söyleyebilirim” ifadesini kullandı.